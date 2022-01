Calcio: Allegri, 'Dybala sta meglio fisicamente ed è molto sereno, ci darà molto' (Di sabato 22 gennaio 2022) Torino, 22 gen. - (Adnkronos) - “Paulo sta meglio fisicamente, sta crescendo, è molto sereno e questo lo aiuta perché è più libero nel giocare. Direi che ha meno responsabilità addosso. Sono contento di ciò che sta facendo. Da qui alla fine della stagione ci darà molto”. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Milan, in merito al momento di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club bianconero che scade al termine di questa stagione. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Torino, 22 gen. - (Adnkronos) - “Paulo sta, sta crescendo, èe questo lo aiuta perché è più libero nel giocare. Direi che ha meno responsabilità addosso. Sono contento di ciò che sta facendo. Da qui alla fine della stagione ci”. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Milan, in merito al momento di Paulo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club bianconero che scade al termine di questa stagione.

Advertising

forumJuventus : Pjanic: “Allegri il miglior tecnico che abbia mai avuto. Con lui tre anni fantastici, mi ha fatto vedere il calcio… - Gazzetta_it : Juve, è caccia al 9. Vlahovic in testa e intanto Allegri si aggrappa a Morata #calciomercato - juventusfc : ?? Allegri: «I giocatori in scadenza di contratto non sono un problema. Queste sono situazioni sempre più frequenti… - Gazzetta_it : Allegri: “Col Milan conta per la classifica. Dybala è sereno, ci darà molto” #MilanJuve - sportli26181512 : Milan-Juventus, Allegri: 'Dybala sereno. Mercato? La rosa resta questa'. Video: L'allenatore della Juventus present… -