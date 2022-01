Biathlon, la Norvegia conquista la staffetta femminile di Anterselva. Italia quarta ad un passo dal podio (Di sabato 22 gennaio 2022) La Norvegia vince la staffetta femminile di Anterselva, gara valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. Il quartetto formato da Karoline Knotten, Tiril Eckhoff, Ida Lien, Ingrid Tandrevold chiude la prova in 1:12:54.1 (1+10) e porta a casa un importante successo che regala ottimi segnali in vista delle Olimpiadi di Pechino. Fondamentale soprattutto la prova di Ida Lien, che nel suo poligono in piedi permette alla Norvegia di riportarsi nelle prime posizioni dopo una prima parte di gara non perfetta. Al secondo posto troviamo la Russia a 24”6 (3+12), mentre la Francia vince la volata sull’Italia al fotofinish e termina terza a 32”6 (3+12). Quarte dunque le azzurre Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo con lo stesso tempo delle ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Lavince ladi, gara valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di. Il quartetto formato da Karoline Knotten, Tiril Eckhoff, Ida Lien, Ingrid Tandrevold chiude la prova in 1:12:54.1 (1+10) e porta a casa un importante successo che regala ottimi segnali in vista delle Olimpiadi di Pechino. Fondamentale soprattutto la prova di Ida Lien, che nel suo poligono in piedi permette alladi riportarsi nelle prime posizioni dopo una prima parte di gara non perfetta. Al secondo posto troviamo la Russia a 24”6 (3+12), mentre la Francia vince la volata sull’al fotofinish e termina terza a 32”6 (3+12). Quarte dunque le azzurre Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo con lo stesso tempo delle ...

