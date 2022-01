Atletica, salto in lungo: 6.59 al rientro dall’infortunio per Larissa Iapichino (Di sabato 22 gennaio 2022) Larissa Iapichino è tornata in pista dopo il brutto infortunio che l’aveva tenuta ai box negli ultimi sei mesi, quasi sette. L’azzurra ha quindi cominciato la nuova stagione con un salto a 6,59 nel lungo ad Ancona, a quasi sette mesi dall’ultima gara. Il miglior risultato della giornata arriva al secondo tentativo in una serie che vede anche un 6,52 alla quinta prova. In apertura un nullo, quindi due volte 6,36 al terzo e al quarto turno, per chiudere con 6,21. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022)è tornata in pista dopo il brutto infortunio che l’aveva tenuta ai box negli ultimi sei mesi, quasi sette. L’azzurra ha quindi cominciato la nuova stagione con una 6,59 nelad Ancona, a quasi sette mesi dall’ultima gara. Il miglior risultato della giornata arriva al secondo tentativo in una serie che vede anche un 6,52 alla quinta prova. In apertura un nullo, quindi due volte 6,36 al terzo e al quarto turno, per chiudere con 6,21. SportFace.

dariodigida : RT @VincenzoSteve98: Sabato sarà un giorno importante per l'atletica italiana e soprattutto per Larissa Iapichino, primatista mondiale U20:… - VincenzoSteve98 : Sabato sarà un giorno importante per l'atletica italiana e soprattutto per Larissa Iapichino, primatista mondiale U… - atleticaitalia : #atletica ???? Il triplista azzurro Emmanuel Ihemeje, undicesimo alle Olimpiadi #Tokyo2020, apre la stagione domani a… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica salto Ancona indoor in DIRETTA STREAMING ...settimana di meeting nel 2022 per l'atletica al coperto, con diversi azzurri attesi all'esordio. Alle ore 16.30 sulla pedana del Palaindoor di Ancona inizia la stagione di Larissa Iapichino nel salto ...

Impianti sportivi a Palermo, aperture su tariffe e attrezzature ... principalmente le associazioni del mondo dell'atletica lamentando in una missiva che 'lo Stadio ... la necessità di manutenzione del defibrillatore, la mancanza del materasso per il salto in alto, l'...

