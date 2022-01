Andrea, chi è il fratello ex prete di Alessio Boni: “Siamo molto uniti” (Di sabato 22 gennaio 2022) Alessio Boni, classe 1966, ha due fratelli: Marco, il maggiore, e Andrea, il fratello minore dell’attore è diventato “famoso” per aver lasciato il sacerdozio nel 2014. Andrea Boni è stato prima curato a Curno e poi parroco nella fraternità Zoar, da lui fondata, sui colli di San Fermo dal 2006 al marzo del 2014. Con una lettera apparsa sul sito della comunità, aveva spiegato le sua rinuncia ai voti, paragonandola al salto rivoluzionario di Dick Fosbury alle Olimpiadi di Città del Messico ’68: “Io non sarò più prete. Non lascio, non abbandono, non appendo nulla a un chiodo. Riconsegno un ministero che ho ricevuto come dono, per dodici anni. Lo riconsegno per onestà perché quando non ci sei più te lo devi dire”. Dopo aver lasciato il sacerdozio Andrea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022), classe 1966, ha due fratelli: Marco, il maggiore, e, ilminore dell’attore è diventato “famoso” per aver lasciato il sacerdozio nel 2014.è stato prima curato a Curno e poi parroco nella fraternità Zoar, da lui fondata, sui colli di San Fermo dal 2006 al marzo del 2014. Con una lettera apparsa sul sito della comunità, aveva spiegato le sua rinuncia ai voti, paragonandola al salto rivoluzionario di Dick Fosbury alle Olimpiadi di Città del Messico ’68: “Io non sarò più. Non lascio, non abbandono, non appendo nulla a un chiodo. Riconsegno un ministero che ho ricevuto come dono, per dodici anni. Lo riconsegno per onestà perché quando non ci sei più te lo devi dire”. Dopo aver lasciato il sacerdozio...

