AMIGA Rilasciato Knightmare e Metal Gear

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ancora oggi il vecchio computer commodoreè sempre attivo per nuovi giochi e port.Da DJH0FFMAN e Toni Galvez arrivano due bellissimi port che hanno fatto la storia sulle vecchie console MSX e MSX2 con.Originariamente pubblicato nel 1987 per MSX2,è diventato un classico leggendario. Progettato da Hideo Kojima, ha generato un enorme franchise nel gameplay stealth ed è considerato uno dei migliori giochi della piattaforma. Sebbene ci siano port per NES, Spectrum e C64, mancavano molti dei dettagli chiave del gioco originale. Una versioneuna volta era stata pubblicizzata su una rivista, ma purtroppo è stata perduta. Questo è fino ad ora.Basato su uno smontaggio completo e commentato da parte di Manuel Pazos dalla cartuccia ...

The Settlers non ha certo bisogno di presentazioni. La serie, in origine uscita pere PC, è una delle più memorabili e apprezzate dagli appassionati del genere strategico in ...tondoin ...... erede del Commodore VIC 20 ,l'anno prima, che, peraltro, è il primo computer a ... si potrà ammirare uno chassis completamente nuovo, in linea con quelli dei più recenti Commodoree ...