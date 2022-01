Alaves vs Barcellona: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Barcellona cercherà di riprendersi dalle sconfitte consecutive in due competizioni separate quando riprenderà la sua campagna nella Liga in trasferta contro l’Alaves in difficoltà domenica 23 gennaio. I giganti catalani sono attualmente sesti nella classifica della Liga, un punto dietro l’Atletico Madrid, quarto, mentre Alaves occupa il 18esimo posto, tre punti dietro il Maiorca, 17esimo. Il calcio di inizio di Alaves vs Barcellona è previsto alle 21 Prepartita Alaves vs Barcellona: a che punto sono le due squadre? Alaves Alaves ha cambiato allenatore alla fine di dicembre, con Jose Luis Mendilibar che ha sostituito Javier Calleja al timone, e il 60enne ha registrato due pareggi e una sconfitta nelle sue tre partite in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) Ilcercherà di riprendersi dalle sconfitte consecutive in due competizioni separate quando riprenderà la sua campagna nella Liga in trasferta contro l’in difficoltà domenica 23 gennaio. I giganti catalani sono attualmente sesti nella classifica della Liga, un punto dietro l’Atletico Madrid, quarto, mentreoccupa il 18esimo posto, tre punti dietro il Maiorca, 17esimo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?ha cambiato allenatore alla fine di dicembre, con Jose Luis Mendilibar che ha sostituito Javier Calleja al timone, e il 60enne ha registrato due pareggi e una sconfitta nelle sue tre partite in ...

