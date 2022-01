A Napoli scoperto un distributore di carburante abusivo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La Polizia Locale ha individuato non lontano dall’Aeroporto Internazionale diun impianto di distribuzione carburanti privo di autorizzazioni. I Poliziotti Municipali appartenenti al Reparto Tutela Ambiente, con il supporto di Agenti della Unità operativa Aeroporto, durante il controllo di un’area di parcheggio di autoveicoli a noleggio, di circa 600 mq., hanno accertato la presenza di undi carburanti munito di pistola di erogazione con un serbatoio di 9000 litri diprivo della prescritta autorizzazione amministrativa. Immediatamente sono stati allertati i Vigili del Fuoco che, a seguito della verifica, hanno rilevato l’irregolarità dell’impianto installato per l’assenza del prescritto titolo antincendio per cui il titolare è stato identificato e ...