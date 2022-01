Vlahovic-Juventus | c' è l' offerta | perché l' affare può andare in porto

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A caccia del grande colpo. La, attualmente quinta in campionato ed alla ricerca di un posto tra le prime quattro per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League, vuole rinforzare il proprio reparto offensivo, che...

Gazzetta_it : Juve, assalto a Vlahovic: lo vuole subito, i dettagli dell’offerta #calciomercato - capuanogio : ?? La #Juventus tenta di prendere #Vlahovic subito: offerti alla #Fiorentina 35 milioni di euro più #Kulusevski (va… - calciomercatoit : ??#Juventus, accordo raggiunto tra #Fiorentina e #Arsenal: ma #Vlahovic aspetta solo i bianconeri?? - AvarelloValerio : RT @glmdj: La #Juventus sta provando a prendere #Vlahovic. Pronta una proposta per la #Fiorentina che comprende soldi e #Kulusevky. A voi i… - AvarelloValerio : RT @LeonettiFrank: La Juve sta provando a portare Vlahovic subito a Torino.... Riuscita dell'operazione molto complicata.... Ma la Juventus… -

... lainfatti vorrebbesubito per cercare l'assalto al quarto posto e soprattutto per andare il più avanti possibile in Champions League. Con una punta del genere, tutto diventa ...Si sarebbe decisa a puntare tutto su Dusanla, dopo aver temporeggiato sulla scelta da fare, ma potrebbe essere troppo tardi. I bianconeri hanno in mente un'offerta da 35 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski . Una ...Tuttosport non ha dubbi: la Juventus vuole calare sul tavolo soldi e Dejan Kulusevski per avere Dusan Vlahovic. Il ragionamento dei bianconeri è chiaro perché vorrebbero puntare ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Vlahovic Juve, l’agente dell’attaccante si sbilancia: lo avrebbe detto a Cherubini nel corso dell’ultimo incontro La Juventus continua il proprio pressi ...