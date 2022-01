Via libera al nuovo decreto Sostegni. Contiene soprattutto misure per le imprese colpite dalla pandemia. Altri 1,7 miliardi per intervenire sul caro bollette (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Mario Draghi, ha approvato il nuovo pacchetto di Sostegni e misure urgenti – atteso da giorni in particolare per quanto riguarda i ristori e il caro bollette energetiche (leggi l’articolo) – “in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (decreto legge)” (qui la nota). Il decreto legge approvato oggi prevede interventi a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato. Tra essi i seguenti settori: parchi tematici, acquari, parchi geologici e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Mario Draghi, ha approvato ilpacchetto diurgenti – atteso da giorni in particolare per quanto riguarda i ristori e ilenergetiche (leggi l’articolo) – “in materia di sostegno allee agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (legge)” (qui la nota). Illegge approvato oggi prevede interventi a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito dellao ne sono stati fortemente danneggiato. Tra essi i seguenti settori: parchi tematici, acquari, parchi geologici e ...

