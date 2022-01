Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 21/01/22 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ci voleva proprio un’inutile sfilata delle dame del Trono over per disintossicarci dall’overdose di combriccola (cit.) che ci siamo cuccati negli ultimi giorni. E prima Gemma Galgani, e poi Biagio Di Maro, e a seguire Ida Platano, e poi ancora Armando Incarnato, e alla fine di nuovo Gemmona. Mabbbasta, santo cielo. Ma possibile che non ci siano valide alternative a ‘sti quattro poracci, là in mezzo? Altro che tisane detox, qua. Se andiamo avanti così finiamo tutti in rehab da disagio, me sa. Certo, va da sé che i bei tempi in cui Barbara De Santi ed Elga Profili si preparavano per giorni alla passerella svaligiando gli armadi delle amiche e strappandosi i capelli per un voto in più o in meno sono finiti, ma c’accontentiamo insomma. I temi scelti per ‘ste sfilate sono sempre una garanzia, comunque. Oggi è toccato a “Pazza idea… d’amore“. La solita supercazzola, praticamente. Una roba ... Leggi su isaechia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ci voleva proprio un’inutile sfilata delle dame del Trono over per disintossicarci dall’overdose di combriccola (cit.) che ci siamo cuccati negli ultimi giorni. E prima Gemma Galgani, e poi Biagio Di Maro, e a seguire Ida Platano, e poi ancora Armando Incarnato, e alla fine di nuovo Gemmona. Mabbbasta, santo cielo. Ma possibile che non ci siano valide alternative a ‘sti quattro poracci, là in mezzo? Altro che tisane detox, qua. Se andiamo avanti così finiamo tutti in rehab da disagio, me sa. Certo, va da sé che i bei tempi in cui Barbara De Santi ed Elga Profili si preparavano per giorni alla passerella svaligiando gli armadi delle amiche e strappandosi i capelli per un voto in più o in meno sono finiti, ma c’accontentiamo insomma. I temi scelti per ‘ste sfilate sono sempre una garanzia, comunque. Oggi è toccato a “Pazza idea… d’amore“. La solita supercazzola, praticamente. Una roba ...

