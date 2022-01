Un “seggio drive in” alla Camera per permettere ai grandi elettori positivi di votare per il Quirinale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per garantire il diritto di voto a tutti i “grandi elettori” nella prima – e si spera unica – elezione del Presidente della Repubblica in tempo di pandemia, il presidente della Camera Roberto Fico ha proposto un modo che consenta anche a parlamentari e delegati regionali positivi (o in quarantena) di esprimere la loro preferenza: un seggio “drive in”, raggiungibile in auto, nel parcheggio di Montecitorio, in via della Missione. Nell’area voto esterna ci sarebbero due segretari d’aula e vari funzionari della Camera, per assicurare il rispetto delle norme regolamentari. Non è chiaro se, nelle intenzioni di Fico, sia previsto che i grandi elettori scendano dall’auto per inserire la scheda nell’urna o se possano farlo restando seduti nel ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per garantire il diritto di voto a tutti i “” nella prima – e si spera unica – elezione del Presidente della Repubblica in tempo di pandemia, il presidente dellaRoberto Fico ha proposto un modo che consenta anche a parlamentari e delegati regionali(o in quarantena) di esprimere la loro preferenza: unin”, raggiungibile in auto, nel parcheggio di Montecitorio, in via della Missione. Nell’area voto esterna ci sarebbero due segretari d’aula e vari funzionari della, per assicurare il rispetto delle norme regolamentari. Non è chiaro se, nelle intenzioni di Fico, sia previsto che iscendano dall’auto per inserire la scheda nell’urna o se possano farlo restando seduti nel ...

