Tortu | ladri a caccia della medaglia d’oro

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Filippoha subito un tentativo di furto a casa. Obiettivo dei malviventi laconquistata dal brianzolo a Tokyo nella staffetta 4×100. Il fatto è stato raccontato dallo stesso atleta azzurro attraverso il suo account Instagram: “Oggi, nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi ladi Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo. Non ho parole”. Ihanno fatto irruzione all’internosua abitazione sita a Costa Lambro, frazione di Carate Brianza.aveva già previsto tutto e ha preferito mettere al sicuro la suaall’interno di una cassetta di sicurezza. Filippo ...

