Roma, ragazzo pestato e rapinato fuori una sala giochi dal branco (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – Sono stati individuati dalla Polizia di Stato 3 soggetti presunti responsabili di una rapina avvenuta nell'ottobre scorso all'esterno di una sala giochi; a loro carico il GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso una misura cautelare. In una sera dell'ottobre scorso, una pattuglia della Sezione Volanti è intervenuta in un locale del quartiere tuscolano dove si era rifugiato un ragazzo. Il giovane ha raccontato ai poliziotti che, poco prima, nei pressi di una sala giochi, per motivi che sono tuttora oggetto di indagine, lui e suo fratello sono stati aggrediti da un gruppo di almeno 5 coetanei; le vittime hanno tentato poi di fuggire in direzioni diverse, ma i 5 lo hanno raggiunto e, dopo averlo picchiato, lo hanno ...

