Roma, dalla stufa divampa l'incendio, villino in fiamme: ustionate due persone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Paura questa notte a Roma nella zona di Labaro dove è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte e mezza. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma. Due le persone rimaste ustionate. Roma, incendio nel villino bifamiliare a Labaro: fiamme partite dalla stufa Il rogo si è scatenato all'interno di un appartamento al primo piano di un villino bifamiliare situato in Via Ghisalba al civico 50. Per domare le fiamme sono state necessarie una squadra operativa dei pompieri, un'autobotte e un'autoscala. A causare l'incendio è stata una stufa: nel tentativo di arginare il fuoco due persone

