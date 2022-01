Rinviati a marzo gli spettacoli di Caiazzo ed Esposito

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 21 gennaio 2022) di Monica De Santis Da gennaio a, per garantire sicurezza ed evitare possibili forme di assembramento. Il Teatro?Charlot di Pellezzano rinvia di qualche settimana gliinseriti nel cartellone della sua prima stagione teatrale. Visto l’andamento della curva epidemiologica in forte crescita, seppur rispettando tutte le normative per contrastare il contagio da Covid-19, il Teatro Charlot, struttura gestita da Cultura & Spettacolo e diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del polo culturale, dunque hanno comunicato uno slittamento di alcune date nella programmazione della stagione teatrale. In particolare sarannoglidei seguenti artisti: “Tutti giù per terra” con CiroRosario Minervini e Salvatore ...