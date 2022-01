Quirinale | le scelte di 30mila lettori del Fatto | Romano Prodi trionfa tra i nomi di “palazzo” | Pierluigi Bersani è il primo degli “outsider”

(Di venerdì 21 gennaio 2022)tra i“di”,tra gli “”. Sono ledeidelnel sondaggio sui candidati alla presidenza della Repubblica che abbiamo lanciato il 17 gennaio scorso sul nostro sito: un “toto-” senza alcuna presunzione di valore scientifico, ma che – speravamo – avrebbe potuto esprimere un orientamento inedito. Così è stato: in cinque giornate di “urne aperte” si sono espresse in totale quasipersone (29.949), un campione di tutto rispetto. In 22.605 hanno risposto alsondaggio, che proponeva 15 opzioni diche circolano nel “”, rispondenti alle più ...

... Casini, Frattini e Casellati in pole position Berlusconi, fine del sogno? Stop all'...che in questo momento l'Italia sta col fiato sospeso ad attendere di conoscere le decisioni o le...C'è Draghi presidente del Consiglio, vediamo farecondivise'. 'Nomi? Non vorrei danneggiare ... Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi spiegando che al momento sulsi è ancora 'in ...La scelta deve essere quella di un profilo super partes. "Una figura autorevole, di alto profilo, di respiro internazionale e convintamente europeista", l'ha descritta il segretario socialista Enzo ...(L'HuffPost) Per quanto riguarda, invece, la candidatura di Silvio Berlusconi, Renzi spiega: "Confesso che un po' mi dispiace che anche stavolta Berlusconi abbia scelto di non dialogare (anche) con me ...