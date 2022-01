Previsioni meteo, sabato soffia il freddo sull'Italia. Neve al Sud: ecco dove (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le Previsioni meteo di domani, sabato 22 gennaio , descrivono una giornata ancora un po' instabile su alcune regioni al Sud, con piogge sparse e qualche sporadica nevicata a quote molto basse . In ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ledi domani,22 gennaio , descrivono una giornata ancora un po' instabile su alcune regioni al Sud, con piogge sparse e qualche sporadica nevicata a quote molto basse . In ...

Advertising

MinisteroDifesa : Meteo #Weekend: scoprite insieme a noi le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni?????? Buon fine settimana… - Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA. Queste le previsioni del tempo per oggi - filippothiery : Quando inizi ad abbozzare le previsioni meteo per la rubrica sul quotidiano @ilRomanistaweb di dopodomani, e Word t… - scigratis : RT @skiinfoit: ?BOLLETTINI #NEVE E #METEO PER IL WEEKEND? Riepilogo dei bollettini neve e previsioni meteo per il prossimo weekend 22-23 ge… - karda70 : RT @Today_it: #Meteo, weekend con bordata di freddo su tutta Italia -