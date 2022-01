PMU Point di Angela Cammarota per la dermopigmentazione estetica e oncologica

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 gennaio 2022)è una specialista in tricopigmentazione da oltre 18 anni e con la sua attività nel cuore di Bergamo è un punto di riferimento non solo per il territorio bergamasco, ma per l’intero nord Italia. Grazie alla lunga esperienza e le strumentazioni e le tecniche impiegate i trattamenti danno sempre un risultato con un effetto naturale. La tricopigmentazione è un trattamento estetico che aiuta a mascherare la perdita di capelli in donne e uomini di ogni età, una tecnica che consente di mascherare la calvizie sia in situazioni con capelli rasati, che con capelli lunghi. Il risultato si ottiene attraverso un deposito microscopico, puntiforme e controllato di colore che modifica la percezione del giramento del capello. Viene spesso utilizzata in caso di perdita di capelli, alopecia e come completamento all’autotrapianto dei capelli. Il ...