Per cosa Fedez e Marcell Jacobs potrebbero doversi confrontare in tribunale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno scontro tra titani, l’uno della velocità e l’altro della musica e dell’intrattenimento, vedrà l’aula di tribunale come teatro della battaglia. Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020, e Fedez sono arrivati, infatti, ai ferri corti. Motivo del contendere? L’atleta nativo di El Paso e cresciuto a Brescia è stato finora rappresentato dall’agenzia Doom (Dream of Ordinary Madness), di proprietà del rapper milanese e amministrata da sua madre Anna Maria Berrinzaghi. Vi raccomandiamo... Fedez e la maxi truffa da centomila euro: sua madre scopre il raggiro La procura di Milano sta indagando su un ex dipendente della Doom, la società che si occupa dei diritti d'immagine del rapper. ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno scontro tra titani, l’uno della velocità e l’altro della musica e dell’intrattenimento, vedrà l’aula dicome teatro della battaglia., medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020, esono arrivati, infatti, ai ferri corti. Motivo del contendere? L’atleta nativo di El Paso e cresciuto a Brescia è stato finora rappresentato dall’agenzia Doom (Dream of Ordinary Madness), di proprietà del rapper milanese e amministrata da sua madre Anna Maria Berrinzaghi. Vi raccomandiamo...e la maxi truffa da centomila euro: sua madre scopre il raggiro La procura di Milano sta indagando su un ex dipendente della Doom, la società che si occupa dei diritti d'immagine del rapper. ...

Advertising

ale_dibattista : Il Messia Draghi, il Salvatore, l'apostolo, SuperMario, lavora notte e giorno per 'fuggire' al Quirinale. Ed il Mov… - VanityFairIt : Oggi, 20 gennaio, è il «Penguin Awarness Day» un'occasione per alzare la mano in favore dei pinguini. Ecco come sta… - franzrusso : Il 2021 è stato l'anno dei #cyberattacks. Cosa aspettarci per il 2022? Come si comporteranno i cybercriminali? Ecc… - Takarawa3 : RT @mariafalsetta: Amici,vi prego ?? mantenete la calma! Ho studiato un po' di PNL per i fatti miei...vi dico cosa sta succedendo! 1) Non si… - dondogliocg : RT @Comunardo: @dottorbarbieri @ElisaconlaL Pure un DPCM ora. Cosa prevede, taglio della mano sinistra per i non vaccinati? -