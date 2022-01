Pedofilia, padre Zollner: “Ci sono criminali tra noi, serve un’inchiesta anche in Italia” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Siamo sotto choc per il report sulla Pedofilia nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga (leggi qui)”, queste inchieste “servono e ne occorrerebbe una anche in Italia”. anche se “ormai il fenomeno è chiaro: nel mondo, in ogni regione tra il 3 e il 5% dei preti è un abusatore. Abbiamo dei criminali fra noi. Per questo dobbiamo ancora fare passi avanti per purificare la Chiesa”. A dirlo è il gesuita tedesco padre Hans Zollner, presidente del Centro per la protezione dei minori della Pontificia Università Gregoriana, intervistato da ‘La Stampa’. “Come dopo le altre pubblicazioni di dati del genere siamo choccati. Siamo devastati dalla dimensione numerica”, racconta. Ad inquietarlo, in particolare, è “l’occultamento e le coperture dei casi, le omissioni e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Siamo sotto choc per il report sullanell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga (leggi qui)”, queste inchieste “servono e ne occorrerebbe unain”.se “ormai il fenomeno è chiaro: nel mondo, in ogni regione tra il 3 e il 5% dei preti è un abusatore. Abbiamo deifra noi. Per questo dobbiamo ancora fare passi avanti per purificare la Chiesa”. A dirlo è il gesuita tedescoHans, presidente del Centro per la protezione dei minori della Pontificia Università Gregoriana, intervistato da ‘La Stampa’. “Come dopo le altre pubblicazioni di dati del genere siamo choccati. Siamo devastati dalla dimensione numerica”, racconta. Ad inquietarlo, in particolare, è “l’occultamento e le coperture dei casi, le omissioni e ...

