Pedofilia a Monaco | il Papa | ' Forte impegno per dare giustizia alle vittime di abusi'

Advertising

Radio1Rai : #Pedofilia Il rapporto sugli abusi nell'arcidioscesi di Monaco di Baviera. L'indagine copre un periodo di oltre 70… - petergomezblog : Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di negl… - euronewsit : #Ratzinger accusato di aver coperto casi di pedofilia quando era arcivescovo di Monaco. Il rapporto, commissionato… - Isabel55318197 : RT @Agenzia_Ansa: La procura di Monaco ha avviato delle verifiche, in relazione al rapporto sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco e Frisin… - franconemarisa : RT @Agenzia_Ansa: La procura di Monaco ha avviato delle verifiche, in relazione al rapporto sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco e Frisin… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia Monaco

... all'indomani del Rapporto sugli abusi compiuti dal 1945 al 2019 nella diocesi didi Baviera, di cui è stato titolare il papa emerito Benedetto XVI dal 1977 al 1982, e per questo chiamato in ...Per la vicenda è stato accusato anche il Papa emerito Joseph Ratzinger per non avere vigiliato quando era titolare della arcidiocesi diIl governo tedesco rivendica che la Chiesa "faccia chiarezza in modo completo e trasparente" alla luce del rapporto di Monaco sulla pedofilia nell'arcidiocesi di Monaco. Lo ha detto la portavoce di Ol ...La procura di Monaco ha avviato delle verifiche, in relazione al rapporto sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, a carico di 42 persone accusate di essere responsabili di comportamenti err ...