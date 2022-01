Pechino 2022 | staffetta torcia olimpica senza pubblico

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il percorso della fiaccolain direzione di, sede dei Giochi Olimpici invernali che si terranno tra il 4 ed il 20 febbraio, si svolgeràa causa dell’emergenza Covid-19, è quanto ha annunciato il comitato organizzatore. Il vicedirettore sportivo, Yang Haibin, ha affermato: “Ladarà sempre la priorità alla sicurezza. Tenendo conto di fattori come la prevenzione della epidemia. Per questo le attività dellasi svolgeranno in luoghi sicuri e chiusi”. Ladellacoinvolge quasi 1.200 partecipanti. Tutti i tedofori dovranno essere vaccinati, saranno testati preventivamente e saranno monitorati dal punto di vista medico nei 14 giorni precedenti l’evento. Pochi ...

Il percorso della fiaccola olimpica in direzione di Pechino, sede dei Giochi Olimpici invernali che si terranno tra il 4 ed il 20 febbraio, si svolgerà senza pubblico a causa dell'emergenza Covid-19, "Lasciate gli smartphone e gli altri dispositivi a casa, perché i cinesi vi spiano". E ancora: "Il consiglio è prendere un telefono usa e getta, su cui non ci sono i vostri dati personali". Sono due d ...