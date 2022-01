Paura a Roma: due giovani fratelli inseguiti, picchiati e rapinati dal branco (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si trovava nei pressi di una sala giochi quando, per motivi ancora tutti da verificare, lui e suo fratello sono stati aggrediti da un gruppo di almeno 5 coetanei. Un’aggressione violenta con le vittime che hanno tentato in tutti i modi di fuggire in direzione diverse. Invano perché i ‘bulletti’ li hanno raggiunti, hanno picchiato e derubato del telefono uno di loro. Questo accadeva l’ottobre scorso nel quartiere Tuscolano, dove una pattuglia della Sezione Volanti era intervenuta per aiutare il ragazzo, che nel frattempo si era rifugiato in un locale. Leggi anche: Latina, botte tra adolescenti in pieno centro tra cori di incitamento: «Dagliene una fatta bene» (VIDEO) Il racconto della vittima Il giovane ha raccontato ai poliziotti che lui e il fratello erano stati aggrediti, poco prima nei pressi di una sala giochi, da almeno 5 coetanei, poi lui è stato picchiato e derubato del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si trovava nei pressi di una sala giochi quando, per motivi ancora tutti da verificare, lui e suo fratello sono stati aggrediti da un gruppo di almeno 5 coetanei. Un’aggressione violenta con le vittime che hanno tentato in tutti i modi di fuggire in direzione diverse. Invano perché i ‘bulletti’ li hanno raggiunti, hanno picchiato e derubato del telefono uno di loro. Questo accadeva l’ottobre scorso nel quartiere Tuscolano, dove una pattuglia della Sezione Volanti era intervenuta per aiutare il ragazzo, che nel frattempo si era rifugiato in un locale. Leggi anche: Latina, botte tra adolescenti in pieno centro tra cori di incitamento: «Dagliene una fatta bene» (VIDEO) Il racconto della vittima Il giovane ha raccontato ai poliziotti che lui e il fratello erano stati aggrediti, poco prima nei pressi di una sala giochi, da almeno 5 coetanei, poi lui è stato picchiato e derubato del ...

