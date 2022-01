Advertising

claudioruss : #Ounas aveva contratto il Covid e gli esami effettuati hanno evidenziato anomalie a livello cardiaco che andranno a… - Gazzetta_it : Il c.t. dell'Algeria: 'Dopo il Covid anomalie al cuore per Ounas' #Napoli - zazoomblog : Napoli anomalie al cuore per Ounas: l’annuncio del CT dell’Algeria - #Napoli #anomalie #cuore #Ounas: - rep_napoli : Napoli, allarme Ounas: 'Anomalie cardiache dopo il Covid' [di Pasquale Tina] [aggiornamento delle 20:18] - paoloigna1 : E' successo anche al nostro #Ladinetti #Ounas #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anomalie

calcio - Djamel Belmadi, CT dell'Algeria, ha parlato delle condizioni di Adam Ounas dopo l'eliminazione della sua nazionale dalla Coppa D'Africa. Le condizioni fisiche di Ounas CalcioNapoli24.Ilin ansia per Adam Ounas , le voci provenienti dall'Algeria non sono rassicuranti sullo ... Ounas sarebbe positivo al Covid e i medici avrebbero anche riscontrato alcuneal cuore . La ...Belmadi ha spiegato perché l'attaccante azzurro non è sceso in campo nella Coppa d'Africa: "Era tornato negativo ma la Confederazione ha deciso che non poteva giocare, necessari approfondimenti" ...Tre partite e zero minuti in Coppa d’Africa. Ma dietro le assenze dell’algerino Adam Ounas, calciatore del Napoli, c’era qualcosa di più di semplici scelte tecniche: «Abbiamo deciso su mia indicazione ...