Medici sospesi perché non vaccinati, la Fnomceo, "Sono 1.913 i medici e gli odontoiatri attualmente sospesi, lo 0,4% degli iscritti" (Di venerdì 21 gennaio 2022) "L'intento" della sospensione dei medici non vaccinati contro Covid-19 non è punitivo, tanto che non ha natura disciplinare, ma dichiarativa. L'obiettivo è, come afferma la legge, quello di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Tuttavia, se poi vengono rilevate anche infrazioni deontologiche, come accade ad esempio con i sanitari che diffondono messaggi no vax o non fondati su evidenze scientifiche, in parallelo saranno aperti anche dei procedimenti disciplinari". Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini medici, Filippo Anelli commentando la situazione dei tanti professionisti sospesi nel paese perché restii alla vaccinazione.

