Lunedì 24 gennaio a Roma: Marco Morandi in scena con “Chiamatemi Mimì” (Il Parioli) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Marco Morandi e CLAUDIA CAMPAGNOLA in Chiamatemi Mimì L’omaggio a Mia Martini nel monologo musicale scritto da Paolo Logli Lunedì 24 gennaio – Roma Il Parioli Marco Morandi e Claudia Campagnola sono gli interpreti di “Chiamatemi Mimì”, monologo musicale firmato da Paolo Logli e diretto da Norma Martelli, in scena il 24 gennaio presso Il Parioli di Roma per la rassegna “I concerti del Lunedì”. Uno spettacolo che si snoda attraverso il racconto e il ricordo di canzoni immortali e intramontabili di Mia Martini, tracce che sono nel cuore di tutti noi, da Piccolo Uomo a Minuetto, da La costruzione di un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)e CLAUDIA CAMPAGNOLA inL’omaggio a Mia Martini nel monologo musicale scritto da Paolo Logli24Ile Claudia Campagnola sono gli interpreti di “”, monologo musicale firmato da Paolo Logli e diretto da Norma Martelli, inil 24presso Ildiper la rassegna “I concerti del”. Uno spettacolo che si snoda attraverso il racconto e il ricordo di canzoni immortali e intramontabili di Mia Martini, tracce che sono nel cuore di tutti noi, da Piccolo Uomo a Minuetto, da La costruzione di un ...

Advertising

Europarl_IT : La cerimonia di commemorazione del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si terrà all'inizio della sessio… - GiovaQuez : Autotesting da lunedì 17 gennaio in Emilia Romagna, con la possibilità, in caso di tampone rapido eseguito in propr… - lucasofri : Lunedì 17 gennaio, Kabul, un'immagine di @mannocchia - SocietaDolce : Lunedì 24 Gennaio alle ore 12:30 Braghin, CEO di InfinityHub, verrà intervistato in diretta su Class CNBC, canale d… - TvCircle1 : RT @QuiMediaset_it: Elezione del #PresidenteDellaRepubblica: su #Rete4 lunedì 24 gennaio al via dalle 16.30 la staffetta informativa con ed… -