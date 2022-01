LIVE Sonego-Kecmanovic 3-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro non converte quattro palle break! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 CHE PASSANTE SI INVENTA Sonego! Da lontanissimo trova un angolo strettissimo. 40-0 Buona prima ad uscire da destra. 30-0 Disegna il campo con il dritto Kecmanovic, continuando ad insistere sul rovescio di Sonego. 15-0 Lunga la risposta aggressiva di Sonego che ha rischiato sulla seconda dell’avversario. 4-3 Kecmanovic. Primo ace per Sonego che risolve questo turno di battuta senza difficoltà. 40-15 Risposta profonda di Kecmanovic che toglie il tempo a Sonego. 40-0 Ottimo slice ad uscire con il servizio: tre palle per il 3-4. 30-0 Buona prima al centro da parte del torinese. 15-0 Buona smorzata per Sonego ed ottimo strettino in slice. 4-2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 CHE PASSANTE SI INVENTA! Da lontanissimo trova un angolo strettissimo. 40-0 Buona prima ad uscire da destra. 30-0 Disegna il campo con il dritto, continuando ad insistere sul rovescio di. 15-0 Lunga la risposta aggressiva diche ha rischiato sulla seconda dell’avversario. 4-3. Primo ace perche risolve questo turno di battuta senza difficoltà. 40-15 Risposta profonda diche toglie il tempo a. 40-0 Ottimo slice ad uscire con il servizio: treper il 3-4. 30-0 Buona prima al centro da parte del torinese. 15-0 Buona smorzata pered ottimo strettino in slice. 4-2 ...

