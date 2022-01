La manicure nude è perfetta anche in inverno | parola di Aurora Ramazzotti

Leggi su diredonna

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Quante volte abbiamo sentito dire che i colori di smalto più adatti alla stagione invernale sono quelli più scuri? Dal rosso al borgogna, dal bordeaux alle mille sfumature di marrone: sono queste le tonalità che solitamente vengono associate all’. Ma chi ha detto che non possiamo osare con unasui toni del rosa e delnei periodi più freddi? Ce lo insegna, che dopo una meravigliosa vacanza al sole delle Maldive in compagnia di papà Eros è tornata subito al lavoro. Giusto il tempo di tornare nella sua (decisamente più fredda) Milano e la conduttrice è tornata ai suoi impegni. È stata infatti protagonista di una campagna pubblicitaria per il brand di gioielli Morellato, e per l’occasione ha scelto uno smalto estremamente delicato ed elegante, ...