Jessica e Sophie | colpo di scena dopo gli ultimi fatti al GF Vip | “Non me lo aspettavo”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono stati giorni difficili al GF Vip perCodegoni eSelassiè. Le due amiche si sono tenute a debita distanzaquanto accaduto durante l’ultima puntata quando la mamma diè entrata in Casa e ha messo in guardia la figlia rispetto al rapporto di amicizia con la principessa. Tutto è iniziatol’ingresso di Alessandro Basciano. Entrambe hanno mostrato apprezzamenti nei suoi confronti e così sono andate allo scontro. Poi è arrivata la signora Valeria che si è scagliata contro la principessa: “La vera amica è quella che ti dice le cose in faccia, Soleil è stata amica, perché vi siete dette qualsiasi cosa, ma poi vi siete chiarite, e non avete mai parlato alle spalle l’una dall’altra”.Selassiè l’ha presa male ed è scoppiata a piangere, anche Alfonso ...

... confessa durante un confronto con, " Mi ha detto proprio tutto, si tratta di intimità. ...Caldonazzo risponde: " Preliminari ", con Alessando Basciano che aggiunge: " Preliminari ...È per questo che Lulù si arrabbiava con, puoi starci ma non pappa e ciccia tutto il giorno" , ha ammesso. "Poi erano parole molto pesanti e non credo che lei abbia chiesto scusa. Per ...Lulù Selassié non condivide alcune scelte di Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, durante una chiacchierata la mette in guardia, ecco con chi ce l'ha.Si scaldano gli animi all'interno del 'Grande Fratello Vip'. Caos tra le donne dopo il litigio tra due protagoniste della casa ...