Inter, pronto il ricorso per la gara con il Bologna (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Inter è pronta a presentare ricorso per la decisione del Giudice Sportivo sulla gara non disputata contro il Bologna. Lo riporta Sky Sport. “In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’è pronta a presentareper la decisione del Giudice Sportivo sullanon disputata contro il. Lo riporta Sky Sport. “In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc.le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa dellaL'articolo

Advertising

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Tutto pronto a San Siro ??? @Lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo #ForzaInter… - cmdotcom : #Inter, assist di #Kolarov a #Kostic: pronto un nuovo tentativo - Inter : ??? | STADIO Tutto pronto per #AtalantaInter ? #ForzaInter - ImpieriFilippo2 : RT @CalcioFinanza: Inter, pronto il ricorso per la gara con il Bologna dopo il mancato 0-3 a tavolino - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, pronto il ricorso per la gara con il Bologna: L’Inter è pronta a presentare ricorso per… -