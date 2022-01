Inter-Milan, Correa salterà il derby: probabile lesione di primo grado (Di venerdì 21 gennaio 2022) Joaquin Correa salterà il derby Inter-Milan di Serie A a causa di un infortunio alla coscia sinistra. Ecco le ultime sull'argentino Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Joaquinildi Serie A a causa di un infortunio alla coscia sinistra. Ecco le ultime sull'argentino

Advertising

pisto_gol : In tanti si chiedono il perché degli oltre 40 infortuni muscolari del Milan in un anno e mezzo: mi permetto di sugg… - EnricoTurcato : 13 gennaio Milan-Genoa coppa 17 gennaio Milan-Spezia Serie A 19 gennaio #InterEmpoli coppa 22 gennaio Inter-Venezia… - Eurosport_IT : ?????? Quarti di Coppa Italia ?????? ?? Juventus-Sassuolo ?? Fiorentina-Atalanta ?? Milan-Lazio ?? Roma-Inter… - IeeeMatteo : niente mi devo #inter-facciare col collega di #Milan inter milan non funziona bene la codifica di tipo tecnico con… - InterClubIndia : RT @marifcinter: #Mourinho: 'Ritorno a San Siro? Sono tornato contro il Milan, mi hanno insultato in ogni modo. Stavolta non succederà. And… -