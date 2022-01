Il caso Moby ci riporta alla svolta pro Cina di Grillo. Un’indagine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non solo Moby. I contratti sottoscritti dalla compagnia di navigazione con il sito di Beppe Grillo, quelli con la Casaleggio e Associati e l’eventuale apertura a modificare e aggiustare, in modo poco trasparente, la linea politica del Movimento cinque stelle in base a quei finanziamenti aprono a ulteriori interrogativi. Resta infatti ancora oscura l’improvvisa svolta del capo politico del M5s da falco anticinese a fervente sostenitore di tutta la propaganda di Pechino. Fino al 2018 il blog di Grillo ospitava molti interventi, firmati spesso dal comico in persona, contro le violazioni dei diritti umani, “sull’occupazione del Tibet censurata dalle tv”, sulla minoranza turcofona degli uiguri, che Pechino sta cercando di reprimere “e cancellare” dalla regione dello Xinjiang, e infine sul ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non solo. I contratti sottoscritti dcompagnia di navigazione con il sito di Beppe, quelli con la Casaleggio e Associati e l’eventuale apertura a modificare e aggiustare, in modo poco trasparente, la linea politica del Movimento cinque stelle in base a quei finanziamenti aprono a ulteriori interrogativi. Resta infatti ancora oscura l’improvvisadel capo politico del M5s da falco anticinese a fervente sostenitore di tutta la propaganda di Pechino. Fino al 2018 il blog diospitava molti interventi, firmati spesso dal comico in persona, contro le violazioni dei diritti umani, “sull’occupazione del Tibet censurata dalle tv”, sulla minoranza turcofona degli uiguri, che Pechino sta cercando di reprimere “e cancellare” dregione dello Xinjiang, e infine sul ...

