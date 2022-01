I buoni auspici del voto a Strasburgo in vista di quello per il Colle

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Al direttore - La presidente Roberta Metsola è stata eletta al primo scrutinio con una larga maggioranza nonostante si dichiari antiabortista (un grave reato di opinione in Europa). L’Europarlamento è diventato meno settario. Rocco Buttiglione fu bocciato con disonore nel ruolo di commissario perché, a domanda specifica, aveva risposto di considerare peccatore un omosessuale.Giuliano Cazzola A proposito di Metsola. Nel 2019 l’elezione di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea (con il sì a sorpresa del M5s) contribuì a favorire un rimescolamento della maggioranza in Italia. Nel 2022, l’elezione del nuovo presidente del Parlamento europeo, avvenuta con i voti di Lega e FdI, oltre a quelli di Pd, FI e Iv, potrebbe essere il preludio per la nascita di una maggioranza simile. Non per il governo, ma per il Quirinale. Indovinate con chi. Al direttore - Nel suo pezzo di ...