Giorgia Fiori in arte Gladiah a "Casa Sanremo – The Club" 2022

Giorgia Fiori – Crediti foto Francesca Marchetti

Sanremo – Durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo, sarà presente in loco anche Giorgia Fiori. L'attrice cantante ascolana, seguita per gli eventi live dall'agenzia pescarese "The Mac Live Management", si esibirà il giorno 5 febbraio, prima dell'ultima serata ufficiale della kermesse sanremese, all'interno di Casa Sanremo, dove ci sarà la finale della 1a edizione del contest "Casa Sanremo The Club". La cantante presenterà il suo nuovo inedito "Ego-insta". Casa Sanremo è da 15 anni il cuore pulsante del festival della canzone italiana. Nello specifico si tratta del "contenitore" di eventi collaterali legati al ...

