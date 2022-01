GF VIP, Sophie sbotta contro Jessica: “Le piacciono tutti” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip si scaglia ancora contro Jessica Selassié, a detta sua le piacciono tutti, la loro amicizia è ormai al capolinea? Sembrava essere nata una bellissima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 21 gennaio 2022)Codegoni al Grande Fratello Vip si scaglia ancoraSelassié, a detta sua le, la loro amicizia è ormai al capolinea? Sembrava essere nata una bellissima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

FIXONATEEZ_ : Vabbè ma la mamma di sophie si prepara per la prossima edizione ,semplice ?? tanto ormai tutti sono vip #GFVIP - infoitcultura : Gf Vip 6, Carmen Russo non ha apprezzato l’intervento della mamma di Sophie - bloggerinternat : Sophie vicina a Soleil al GF Vip, Lulù Selassié la mette in guardia Lulù Selassié si arrabbia con Sophie Codegoni p… - infoitcultura : Preferito Grande Fratello Vip: tra Soleil e Sophie, cosa dicono i sondaggi - MondoTV241 : GF Vip: Sophie Codegoni si scaglia contro Gianmaria Antinolfi: “Hai sputato nel piatto dove hai mangiato”… -