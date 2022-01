Germania - Dopo la Chiron a 417 Km/h è di nuovo bufera sui limiti in autobahn (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non l'hanno preso benissimo, al ministero dei Trasporti tedesco, il nuovo record personale di velocità su autostrada del milonario ceco Radim Passer: 417 km/h misurati al GPS, al volante di una Bugatti Chiron (sui 420 dichiarati dalla Casa con limitatore, 483 senza). Ancora meno gradito il fatto che sia stato trionfalmente postato su YouTube dal suo autore, per soddisfare i follower. Secondo la Associated Press, le autorità locali hanno emesso un comunicato che critica il "recordman" per aver messo in pericolo gli altri automobilisti che stavano percorrendo il tratto della autobahn A2 fra Hannover e Berlino, una striscia di asfalto ben tenuto e altrettanto noto ai velocisti. Il ministero, così, ha stigmatizzato" ogni comportamento nel traffico stradale che rechi, o possa recare danno agli utenti della strada". Il cervello prima di ogni ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non l'hanno preso benissimo, al ministero dei Trasporti tedesco, ilrecord personale di velocità su autostrada del milonario ceco Radim Passer: 417 km/h misurati al GPS, al volante di una Bugatti(sui 420 dichiarati dalla Casa con limitatore, 483 senza). Ancora meno gradito il fatto che sia stato trionfalmente postato su YouTube dal suo autore, per soddisfare i follower. Secondo la Associated Press, le autorità locali hanno emesso un comunicato che critica il "recordman" per aver messo in pericolo gli altri automobilisti che stavano percorrendo il tratto dellaA2 fra Hannover e Berlino, una striscia di asfalto ben tenuto e altrettanto noto ai velocisti. Il ministero, così, ha stigmatizzato" ogni comportamento nel traffico stradale che rechi, o possa recare danno agli utenti della strada". Il cervello prima di ogni ...

