Figlio accoltella padre e madre: l'uomo muore, la donna resta gravissima (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' morto al Policlinico di Milano l'83enne accoltellato dal Figlio in preda ad un raptus di follia. La lite tra il ragazzo ed i genitori risale al 7 gennaio scorso. L'aggressione è avvenuta nell'appartamento della famiglia... Leggi su today (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' morto al Policlinico di Milano l'83enneto dalin preda ad un raptus di follia. La lite tra il ragazzo ed i genitori risale al 7 gennaio scorso. L'aggressione è avvenuta nell'appartamento della famiglia...

Advertising

news24_city : Aveva pianificato la vendetta per il figlio ma accoltella la persona sbagliata: arrestato 50enne - infoitinterno : Figlio disabile dalla nascita, per vendetta accoltella la persona sbagliata: shock a Canosa - infoitinterno : 'Questa è la vendetta per mio figlio' Ma accoltella l’uomo sbagliato - infoitinterno : Aveva pianificato la vendetta per il figlio ma accoltella la persona sbagliata: arrestato 50enne | Canosa news24city - infoitinterno : Aveva pianificato la vendetta per il figlio ma accoltella la persona sbagliata: arrestato 50enne -