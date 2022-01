“Fai tutto per questione di soldi”: Federica Calemme annientata, il suo ‘giochetto’ è stato scoperto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gravissima accusa ai danni di Federica Calemme alle prese con una frequentazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip Federica Calemme sotto accusa (screenshot Twitter)La modella napoletana Federica Calemme si sta rivelando una protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un inizio complicato, la gieffina si è ritagliata il suo ruolo nella casa più spiata d’Italia. Questo è accaduto grazie anche alla sua frequentazione con Gianmaria Antinolfi cominciata però dopo la segnalazione dell’uscita di scena di una ragazzo che la modella stava frequentando fuori. Da quel momento, la Calemme si è decisa ad approfondire la sua storia con Gianmaria e la modella ha assicurato di essere pronta anche a conoscerlo fuori. I due sono stati anche i protagonisti ... Leggi su specialmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gravissima accusa ai danni dialle prese con una frequentazione all’interno della casa del Grande Fratello Vipsotto accusa (screenshot Twitter)La modella napoletanasi sta rivelando una protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un inizio complicato, la gieffina si è ritagliata il suo ruolo nella casa più spiata d’Italia. Questo è accaduto grazie anche alla sua frequentazione con Gianmaria Antinolfi cominciata però dopo la segnalazione dell’uscita di scena di una ragazzo che la modella stava frequentando fuori. Da quel momento, lasi è decisa ad approfondire la sua storia con Gianmaria e la modella ha assicurato di essere pronta anche a conoscerlo fuori. I due sono stati anche i protagonisti ...

Advertising

s0uImatt : okay tutto accetto tutto, ma l’mto… basta per favore basta… non reggo più… matteo per favore dimmi che ce la fai pe… - VDBdHXZ7AarVK81 : @DaniSbrollini Ti va bene Elvira eh… sei furba eh, pensi di essere la più figa eh… con una bella leggina sul vincol… - NOprisonersEVER : @ManekiStra Tony ma che fai ti sposti? Ma fai spostare John no? Tutto devo spiegare - roserome1927 : Matteo ma che cazzo fai ti stai arrendendo no non farlo perché tu puoi tutto, tu sei un guerriero #AO2022 #AusOpen - Nobodysayops : @free95__ Prima di tutto capisco che non sai l’italiano visto che dici che ti sto insegnando l’educazione. E già qu… -