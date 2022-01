Elezioni del Presidente della Repubblica, tutti i nomi più divertenti scelti dai Grandi elettori (Di venerdì 21 gennaio 2022) In vista dell’imminente elezione del nuovo Presidente della Repubblica, tra tante incognite sembra spiccare una certezza che ha caratterizzato le ultime Elezioni: quella dei voti “beffa” o “dispersi”. Ecco che cosa sono e quali sono i nomi più divertenti e assurdi emersi negli ultimi anni. Quirinale, che cosa sono i voti “beffa” attesi per i primi spogli Si chiamano voti “beffa” o “dispersi” e sono un appuntamento quasi fisso nel corso dello spoglio delle schede, in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica. Di solito caratterizzano i primi 3 scrutini, quando non è ancora ben definito un accordo sul nome del futuro Capo di Stato, e propongono come Presidente personaggi ben lungi dal poter ricoprire ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) In vista dell’imminente elezione del nuovo, tra tante incognite sembra spiccare una certezza che ha caratterizzato le ultime: quella dei voti “beffa” o “dispersi”. Ecco che cosa sono e quali sono ipiùe assurdi emersi negli ultimi anni. Quirinale, che cosa sono i voti “beffa” attesi per i primi spogli Si chiamano voti “beffa” o “dispersi” e sono un appuntamento quasi fisso nel corso dello spoglio delle schede, in occasione dell’elezione del. Di solito caratterizzano i primi 3 scrutini, quando non è ancora ben definito un accordo sul nome del futuro Capo di Stato, e propongono comepersonaggi ben lungi dal poter ricoprire ...

