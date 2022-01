Educazione alle diversità, nove percorsi didattici con Viaggidicultura.com (Di venerdì 21 gennaio 2022) Imparare a conoscere le diversità significa, innanzitutto, accettare il relativismo culturale. Tale processo, tuttavia, può non essere facile né per i ragazzi, né per i docenti: come riconoscere e apprezzare la pari importanza di tutte le culture, se non si sa da dove iniziare per conoscerle? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) Imparare a conoscere lesignifica, innanzitutto, accettare il relativismo culturale. Tale processo, tuttavia, può non essere facile né per i ragazzi, né per i docenti: come riconoscere e apprezzare la pari importanza di tutte le culture, se non si sa da dove iniziare per conoscerle? L'articolo .

Advertising

ManciniSimona24 : RT @blu_sia: @AzzurraBarbuto Togliendo l’insegnamento di Educazione Civica alle elementari, e dimenticandosi completamente del Diritto nell… - ivanburatti : Come concludere bene la giornata? Litigando con un’operatrice del 1500, numero contro l’emergenza Covid, alle 1.15… - DeLaPucci : @Umbertofebo @ZanAlessandro Si e con l’aggravante. Si sarebbe potuta organizzare una giornata dì educazione alle di… - DeLaPucci : @AleMora_Voice @ZanAlessandro @annak65649009 Dillo a quella feccia d’IV come si è battuta per far saltare una giorn… - AmatorialeC : @IlTwinky @yousaywhatIsaid Io invece proprio dalla tua cordialità, educazione e alle bandierine nella bio, ho capit… -