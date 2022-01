Delia Duran dopo il GF Vip 6 arriva a La Pupa e il Secchione? Il rumor (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuova opportunità per Delia Duran? Solo una settimana fa Delia Duran è finalmente entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 e fin dal primo momento si è messa in gioco senza timore. Una volta diventata concorrente del reality, la modella si è immediatamente scontrata con Soleil Sorge, che nel mentre ha vissuto dei giorni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuova opportunità per? Solo una settimana faè finalmente entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 e fin dal primo momento si è messa in gioco senza timore. Una volta diventata concorrente del reality, la modella si è immediatamente scontrata con Soleil Sorge, che nel mentre ha vissuto dei giorni L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Delia Duran verso un altro programma dopo il GF Vip? Il retroscena - infoitcultura : Delia Duran: “Io al Gf Vip per trovare un nuovo marito”/ “Voglio conquistare Barù” - Novella_2000 : Dopo il GF Vip Delia Duran potrebbe arrivare in un altro noto programma (RUMOR) #gfvip - Karencorallo : RT @Emanuel72607325: RAGAZZI AVETE CAPITO BENE? GIRA LA VOCE CHE L'EX DI DELIA DURAN VADA COME CONCORRENTE CON DELIA IN CASA. #GFVIP #JERU… - infoitcultura : “Io nomino te”: Delia Duran costretta ad arrendersi, i giochi sono già fatti -