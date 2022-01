Cresce nei 5S il fronte pro-Draghi. Nodo Viminale. Il piano B è solo Casini (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cresce di ora in ora nel Movimento 5 Stelle il fronte di chi appoggia l'ipotesi del trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. La proposta di eleggere per il dopo Mattarella il presidente del Consiglio, avanzata da Enrico Letta con l'ok di Roberto Speranza e di Articolo 1/LeU, inizia a... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 21 gennaio 2022)di ora in ora nel Movimento 5 Stelle ildi chi appoggia l'ipotesi del trasloco di Marioda Palazzo Chigi al Quirinale. La proposta di eleggere per il dopo Mattarella il presidente del Consiglio, avanzata da Enrico Letta con l'ok di Roberto Speranza e di Articolo 1/LeU, inizia a... Segui su affaritaliani.it

