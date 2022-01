Berlusconi domani probabilmente scioglierà la riserva (Di venerdì 21 gennaio 2022) MILANO – . Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, interpellato al termine della riunione ad Arcore con l’ex premier e i vertici di Forza Italia. Staremo a vedere. Queste le parole di Barelli: “Berlusconi come sempre è impegnato per tenere unito il centrodestra, come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Quirinale, Conte: “Berlusconi? Il M5S guarda ad altre candidature” Sulla corsa al Quirinale Salvini aspetta Berlusconi Tajani sul Quirinale: “Tocca a Berlusconi sciogliere la riserva” Pagano sul Quirinale: “Da Berlusconi a breve una scelta nell’interesse dell’Italia” Berlusconi auspica un governo di centrodestra Berlusconi al ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) MILANO – . Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, interpellato al termine della riunione ad Arcore con l’ex premier e i vertici di Forza Italia. Staremo a vedere. Queste le parole di Barelli: “come sempre è impegnato per tenere unito il centrodestra, come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Quirinale, Conte: “? Il M5S guarda ad altre candidature” Sulla corsa al Quirinale Salvini aspettaTajani sul Quirinale: “Tocca asciogliere la” Pagano sul Quirinale: “Daa breve una scelta nell’interesse dell’Italia”auspica un governo di centrodestraal ...

