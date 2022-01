Azitromicina: a cosa serve lo Zitromax e perché è così richiesto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Azitromicina: è un antibiotico noto soprattutto con il suo nome commerciale, cioè Zitromax. Da più parti si segnala una forte difficoltà nel reperirlo: sembra sia usato per (auto) curarsi nelle prime fasi dello sviluppo del Covid anche se è inutile, come tutti gli antibiotici d’altronde, per il trattamento delle infezioni virali. Azitromicina: a cosa serve lo Zitromax? Azitromicina: è un antibiotico realizzato a partire dagli anni 80 da un’azienda farmaceutica croata che poi strinse un accordo commerciale con la multinazionale Pfizer. Questa da allora lo commercializza con il nome di Zitromax. Il prodotto ebbe successo vista la sua duttilità per il trattamento delle infezioni batteriche, soprattutto, di quelle delle vie ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 gennaio 2022): è un antibiotico noto soprattutto con il suo nome commerciale, cioè. Da più parti si segnala una forte difficoltà nel reperirlo: sembra sia usato per (auto) curarsi nelle prime fasi dello sviluppo del Covid anche se è inutile, come tutti gli antibiotici d’altronde, per il trattamento delle infezioni virali.: alo: è un antibiotico realizzato a partire dagli anni 80 da un’azienda farmaceutica croata che poi strinse un accordo commerciale con la multinazionale Pfizer. Questa da allora lo commercializza con il nome di. Il prodotto ebbe successo vista la sua duttilità per il trattamento delle infezioni batteriche, soprattutto, di quelle delle vie ...

Advertising

Fracasci83 : @DoraliceGuadag1 Ivermectina...un antielmintico per cavalli....wow...idrossiclorochina ci credeva solo qualche lega… - Guardamiiii : @Barbara18376087 @DiegoFusaro Cosa scegli ? Tu hai più di 50 anni ? Vaccino , ZITROMAX , PAXLOVID ? Ti piacciono… - Guardamiiii : @mariogiordano5 @mariogiordano5 curato con cosa ? Elenco dei farmaci? In Brasile le cavie brasiliane venivano tr… - _GiuseppeNesci : @zona_bianca @rete4 Ma che cosa state dicendo? Io ho avuto il covid e sono guarito con l’azitromicina 3 giorni e mi… - Mangio22 : @albelocat67 @AlbertoBagnai @FNOMCeO Stessa cosa per i miei figli. Ho domandato sulla Azitromicina e a momenti mi m… -