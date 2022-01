Audi A8 TFSI e - Il restyling in Italia con prezzi a partire da 115 500 euro

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Adal mese di marzo sarà possibile ordinare inl'A8 nelle varianti plug-ine, che si aggiunge a quelle mild hybrid benzina e diesel già rese disponibili per il recente. Nella versione ibrida ricaricabile, l'ammiraglia dei Qauttro anelli sarà disponibile ada 115.500, cifra che sale a 122.800per la A8 a passo lungo. 462 CV e 61 km di autonomia elettrica. La A8 60e adotta il powertrain composto dal V6 3.0 turbo benzina da 340 CV e dal motore elettrico da 136 CV integrato nella trasmissione automatica tiptronic a otto marce. La vettura offre di serie la trazione integrale quattro e adotta batterie da 17,9 kWh, che garantiscono 61 km di autonomia nel ciclo Wltp. Il consumo medio ...

A partire dal mese di marzo sarà possibile ordinare in Italia l' Audi A8 nelle varianti plug-in TFSI e, che si aggiunge a quelle mild hybrid benzina e diesel già rese disponibili per il recente restyl ...Sarà commercializzata a partire dal mese di marzo 2022 la nuova Audi A8 TFSI e, ammiraglia ibrida plug in vendita a un prezzo di listino di 115.500 euro.