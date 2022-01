Alle bollette 4 miliardi, ai ristori 1,5. Ecco le misure in Cdm (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il rinnovo delle aste delle CO2 e la riduzione degli oneri di sistema attraverso una cartolarizzazione, nel provvedimento in fase finale Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il rinnovo delle aste delle CO2 e la riduzione degli oneri di sistema attraverso una cartolarizzazione, nel provvedimento in fase finale

Advertising

Greenpeace_ITA : [1/2] Sottrarre risorse alle rinnovabili per abbassare il caro bollette è un controsenso! Non risolve i nostri prob… - EnricoLetta : Oggi alle 13.15 #FiloDiretto su #RadioImmagina per rispondere alle domande sui temi al centro delle preoccupazioni… - Agenzia_Ansa : Caro bollette, arrivano misure per almeno 4 miliardi. Alle 9,30 la cabina di regia, a seguire il Consiglio dei mini… - ZenatiDavide : Caro bollette, gas calmierato alle imprese. Si va verso il raddoppio della produzione dell’Eni: Dopo giorni di cont… - niccolopoletto : RT @Greenpeace_ITA: [1/2] Sottrarre risorse alle rinnovabili per abbassare il caro bollette è un controsenso! Non risolve i nostri problemi… -