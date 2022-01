Alex Belli abbandona lo studio del Grande Fratello Vip, poi rientra e attacca Aldo Montano: rissa sfiorata (Di sabato 22 gennaio 2022) rissa sfiorata in studio tra Alex Belli e Aldo Montano, che tornano a pizzicarsi al Grande Fratello Vip. In diretta gli animi si scaldano dopo l’affondo di Adriana Volpe all’attore, che ha successivamente lasciato lo studio. Una volta rientrato, Alfonso Signorini chiede spiegazioni ad Alex Belli, il quale confessa di essere stato provocato dallo schermidore. “Sei un uomo piccolo così” la dura replica di Aldo Montano. Alex Belli abbandona lo studio, poi attacca Aldo Montano Nervi tesi al Grande ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022)intra, che tornano a pizzicarsi alVip. In diretta gli animi si scaldano dopo l’affondo di Adriana Volpe all’attore, che ha successivamente lasciato lo. Una voltato, Alfonso Signorini chiede spiegazioni ad, il quale confessa di essere stato provocato dallo schermidore. “Sei un uomo piccolo così” la dura replica dilo, poiNervi tesi al...

