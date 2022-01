Alda D’Eusanio una furia contro Alfonso Signorini: “Katia Ricciarelli …” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si continua a parlare del Grande fratello vip e sembra che ancora una volta il conduttore Alfonso Signorini sia finito al centro della bufera. Questa volta a parlare sembra sia stata Alda D’Eusanio, la quale si è scagliata contro il conduttore del reality di Canale 5 e sembra che le sue parole non siano state poi tanto clementi. Ma cosa ha dichiarato la giornalista intervistata da Nuovo? Sappiamo bene che Alda D’Eusanio è stata una concorrente del Grande fratello vip e sappiamo anche che la sua esperienza non è stata poi così tanto fortunata. Grande fratello vip, Alda D’Eusanio contro Alfonso Signorini Ebbene, la giornalista avrebbe fatto il suo ingresso all’interno della ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si continua a parlare del Grande fratello vip e sembra che ancora una volta il conduttoresia finito al centro della bufera. Questa volta a parlare sembra sia stata, la quale si è scagliatail conduttore del reality di Canale 5 e sembra che le sue parole non siano state poi tanto clementi. Ma cosa ha dichiarato la giornalista intervistata da Nuovo? Sappiamo bene cheè stata una concorrente del Grande fratello vip e sappiamo anche che la sua esperienza non è stata poi così tanto fortunata. Grande fratello vip,Ebbene, la giornalista avrebbe fatto il suo ingresso all’interno della ...

Advertising

vittpony : RT @FredMosby_: Alda D'Eusanio quando è entrata in confessionale - isadoralarosa : @GrandeFratello Come volevasi dimostrare #gfvip @AdrianaVolpeTV @SBruganelli @alfosignorini - LuniVale : RT @blogtivvu: “Katia Ricciarelli protetta dal GF Vip”, Alda D’Eusanio (senza lavoro) fa causa a Mediaset: “io cacciata a pedate” https://t… - Tellynaa : RT @blogtivvu: “Katia Ricciarelli protetta dal GF Vip”, Alda D’Eusanio (senza lavoro) fa causa a Mediaset: “io cacciata a pedate” https://t… - RossaGiada : RT @evilmariahs1: NON ALDA D’EUSANIO RESUSCITATA PER QUERELARE LA MEDIASET E DENUNCIARE LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LEI E LA RICCIARELL… -