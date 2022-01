Adriano Celentano e il vaccino, "sapete che suo figlio Giacomo...". La bomba di Dagospia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cosa, anzi chi c'è dietro le bordate di Adriano Celentano contro l'informazione che non darebbe sufficiente spazio ai no vax? Il Molleggiato, fa sapere Dagospia con uno dei suoi mitologici "flash", è trivaccinato. Ma la sua battaglia sarebbe mossa da questioni familiari: "Il di lui figlio Giacomo è contro in vaccini", sottolinea Dago, che ci tiene a precisarlo: "Non è una indiscrezione: quando il 21 dicembre scorso il rampollo di Celentano si è presentato in Regione Lombardia per un suo progetto di lavoro, la sicurezza lo ha bloccato all'ingresso e gli ha impedito di salire perché sprovvisto di Green pass in quanto non vaccinato...". Il grido dolore del cantante, attore e presentatore 84enne sarebbe dunque anche un modo per rivendicare spazio di dibattito per il figlio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cosa, anzi chi c'è dietro le bordate dicontro l'informazione che non darebbe sufficiente spazio ai no vax? Il Molleggiato, fa saperecon uno dei suoi mitologici "flash", è trivaccinato. Ma la sua battaglia sarebbe mossa da questioni familiari: "Il di luiè contro in vaccini", sottolinea Dago, che ci tiene a precisarlo: "Non è una indiscrezione: quando il 21 dicembre scorso il rampollo disi è presentato in Regione Lombardia per un suo progetto di lavoro, la sicurezza lo ha bloccato all'ingresso e gli ha impedito di salire perché sprovvisto di Green pass in quanto non vaccinato...". Il grido dolore del cantante, attore e presentatore 84enne sarebbe dunque anche un modo per rivendicare spazio di dibattito per il...

