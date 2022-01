Adriana Volpe annienta Sonia Bruganelli: scontro furioso tra le opinioniste del GfVip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, tra le due non scorre proprio buon sangue ed ecco che arriva il nuovo scontro sui social La calma apparente tra le due opinioniste sembra non poter durare a lungo. Era nell’ultima puntata che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sembravano aver raggiunto un accordo di pace. Evidentemente non era che apparenza, ed oggi torna un nuovo round. Adriana Volpe, Alfonso Signorini e Sonia BruganelliSembra che la tregua sia finita a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dalla moglie di Paolo Bonolis in un intervista al settimanale “Chi“: ” Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e ... Leggi su topicnews (Di venerdì 21 gennaio 2022), tra le due non scorre proprio buon sangue ed ecco che arriva il nuovosui social La calma apparente tra le duesembra non poter durare a lungo. Era nell’ultima puntata chesembravano aver raggiunto un accordo di pace. Evidentemente non era che apparenza, ed oggi torna un nuovo round., Alfonso Signorini eSembra che la tregua sia finita a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dalla moglie di Paolo Bonolis in un intervista al settimanale “Chi“: ” Vorrei rassicurare lache quando siamo in studio e ...

antjpatica : @goddessrafferty ADRIANA VOLPE secondo me dovrebbe far notare in puntata che c’è una chimica non indifferente tra miriana e nathaly - goddessrafferty : secondo voi che cosa ne pensa ADRIANA VOLPE di nathaly che dice a miriana che le fa sangue e la rende affettuosa ? #gfvip - DavideNardini8 : Le principessine tutte esaltate quando Adriana volpe prende le parti del loro gruppetto ma fosse mai che qualcuno s… - antonel34726675 : @GF_diretta Signorini e stato asfaltato con sonia ora ci prova con Adriana volpe e un finto perbenista Parla bene… - myall_mary : Essì quest'anno il vero #GFVIP è quello tra le due OPINIONISTE Sonia Bruganelli e Adriana Volpe! ??Stanno creando pi… -